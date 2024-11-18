На окупованій території Запорізької області перших місцевих хлопців відправили на «строкову службу»

Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що місцевих хлопців уперше відправили на «строкову службу» до Збройних сил РФ.

Про це він написав 16 листопада.

Колаборант запевнив, що жодного призовника не відправлять на війну з Україною. Водночас очільник Запорізької ОВА Іван Федоров ще у квітні писав, що Балицький обіцяв, що на окупованих територіях не будуть призивати на строкову службу щонайменше пʼять років.

Колаборант зараз каже, що призовники проходитимуть службу у військових частинах Криму, Ростовської області, Краснодарського краю.