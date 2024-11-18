У Хмельницькому нетверезий водій протаранив зупинку, троє людей загинули

Вранці 18 листопада в Хмельницькому нетверезий водій в’їхав у зупинку громадського транспорту. Загинуло троє людей.

Про це пише поліція області.

Водій автомобіля BMW X6 зіткнувся з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

У результаті ДТП троє жінок (60, 56 та 53 років), які стояли на зупинці, загинули від отриманих травм.

За даними поліції, водій був за кермом з явними ознаками сп’яніння. Його затримали на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до 12 років ув’язнення.