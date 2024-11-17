РФ ударила по девʼятиповерхівці в Сумах. Є загиблі та поранені, серед них — дитина

У Сумах РФ поцілила у багатоквартирний житловий будинок. Наразі відомо про 8 загиблих, серед них є дитина. Також попередньо повідомляють про 10 поранених.

Про це повідомляє Сумська прокуратура.

Рятувальники вже евакуювали з пошкодженого будинку 400 людей.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

За даними слідства, 17 листопада 2024 року близько 20:37, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали ракетного удару по густонаселеному житловому мікрорайону в Сумах. Раніше в. о. мера Артем Кобзар повідомляв, що ворожа ракета вдарила посеред двору — будинки навкруги залишилися без вікон.



У Сумській прокуратурі кажуть, що російський удар пошкодив щонайменше 10 багатоповерхівок та транспортні засоби — їхню кількість уточнюють.

Рятувальна операція триває.