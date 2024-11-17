На аукціон виставлять листування Шарля де Голля з танцівницею, яка була шпигункою в часи Другої світової

Листи та інші речі, які належали президенту Франції 1959–1969 років Шарлю де Голлю, виставлять на продаж у Парижі. Загадкові артефакти віднайшли на початку 2024 року.

Про це повідомляє The Guardian.

«Скарб» у вигляді документів та особистих речей де Голля виявили в сейфі в банківському сховищі. Він належав сину політика Філіпу, який помер у березні. Після цього родина де Голля попросила оглянути сейф, однак ніхто й гадки не мав, що там лежить.

«Унікальні предмети та особисті листи ніколи раніше не були доступні широкій публіці. Вони простежують життя генерала від його дитинства до навчання у військовій школі Сен-Сір та перебування в Лондоні під час війни, коли він організував Рух опору. Життєпис рятівника Франції», — розповів аукціоніст Стефан Обер.

ARTCURIAL / Facebook

Французький президент спілкувався з тодішнім лідером Великої Британії Вінстоном Черчиллем, а також писав своїй матері, коли був у німецькому полоні під час Першої світової війни. Збереглися і його зашифровані листи до американо-французької співачки, танцівниці та акторки Жозефіни Бейкер. Жінка підписувала листи «Ваша вірна і брудна жінка, яка чинить опір».

Під час Другої світової війни Бейкер стала таємною агенткою. Артистка дізнавалася про пересування німецьких військ та плани нацистів. Цю інформацію вона передавала партизанам на аркушах з нотами.

Аукціонний дім Artcurial також презентує оригінальний рукопис знаменитого звернення Шарля де Голля, де він закликав французів не підкорятися нацистському правлінню — свого часу це стало поштовхом до протистояння. Документ виставлятимуть у залі Hôte Marcel Dassault у Парижі з 7 по 15 грудня.

Серед 350 лотів, які продаватимуть на аукціоні 16 грудня, — оповідання, написані де Голлем в 1908 році, записники з його роздумами, годинник LIP, який військовий носив у 1960-х роках, і ще один годинник, подарований йому сестрою президента США Юніс Кеннеді.

Частина коштів від продажу піде до Фонду Анни де Голль. Його заснували в 1945 році, щоб підтримувати людей з інвалідністю. Організацію назвали на честь наймолодшої доньки французького діяча та його дружини Івонни, яка мала вроджений синдром Дауна.