На аукціоні величезне діамантове намисто, повʼязане з Марією-Антуанеттою, продали за $4,8 мільйона

На аукціоні Sotheby’s у швейцарській Женеві за $4,8 мільйона продали величезне діамантове намисто, яке носили на двох британських коронаціях і каміння якого стали частиною скандалу з королевою Франції Марії-Антуанетти.

Про це йдеться на сайті Sotheby’s.

Намисто з діамантами загальною масою 300 каратів виготовили у XVIII столітті, за десять років до Французької революції. Точне походження невідоме, однак такий виріб могли створили лише для членів королівської родини чи високопоставлених аристократів.

Виріб складається з трьох рядів діамантів, які з обох сторін переходять у діамантову китицю. Китиці зʼєднані шарнірами, щоб імітувати рух, а їхні контури підкреслені діамантами різного розміру, що створює враження безперервності та об’єму, а також надає ефекту trompe-l’œil.

Кожен дорогоцінний камінь має блискучу огранку та важить від одного до півтора карата. Імовірно, камінці походять з легендарних індійських копалень Голконда.

На початку XX століття діамантове намисто належало маркізам Англсі — відомій аристократичній родині Великої Британії, які мали тісні звʼязки з британською королівською сімʼєю. Маркіза Англсі Марджорі Педжет показала світу це намисто на коронації короля Георга VI у 1937 році, а її невістка надівала його на коронацію королеви Єлизавети II у 1953 році.

Зліва направо: лорд і леді Вултон, а також маркіз і маркіза Англсі на коронації королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві у 1953 році. Sotheby’s

Родина маркізів розлучилася з коштовністю у 1960-х роках. Його виставили в Американському музеї природної історії, згодом намисто придбав приватний колекціонер.

«Ця рідкісна і важлива діамантова коштовність є чудовим уцілілим із розкішного придворного життя Георгіанської епохи, що вирізняється неперевершеною пишнотою. Це, мабуть, одна з найрозкішніших і найнедоторканніших георгіанських коштовностей у приватних руках», — описав намисто голова ювелірного відділу Sothebyʼs у Європі та на Близькому Сході, керівник відділу благородних коштовностей Андрес Уайт Корреаль.

За його словами, це намисто стоїть на голову вище за збережені імператорські й королівські коштовності аналогічного періоду. Воно демонструє вершину дизайну, майстерності та технічних інновацій того часу.

До чого тут Марія-Антуанетта

Деякі діаманти з намиста, можливо, походять із коштовностей, що були в центрі скандальної «Справи діамантового намиста», як зазначили в аукціонному домі.

Справа діамантового намиста — скандал, що розгорівся при дворі Людовіка XVI у 1785 році за участі королеви Марії-Антуанетти. Ця історія стала одним із факторів, що вплинули на репутацію монархії та прискорили початок Великої французької революції.

Суть справи полягала в шахрайстві, повʼязаному з дорогим діамантовим намистом, яке французький кардинал Луї де Роан придбав на замовлення від імені жінки, яка видавала себе за Марію-Антуанетту, щоб повернути прихильність правительки. Він думав, що діє за її дорученням і зобовʼязався викупити коштовність. Однак коли ювеліри звернулися до королеви за першою виплатою, виявилося, що вона не знала про замовлення.

На той час коштовність уже була в руках шахрая, який встиг її розібрати й продати в Лондоні. Скандал підірвав репутацію Марії-Антуанетти, яку несправедливо звинуватили в аморальному звʼязку з кардиналом, і зашкодив репутації французької монархії на порозі революції.