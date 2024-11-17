Переможицею конкурсу «Міс Всесвіт 2024» вперше стала дівчина з Данії

Вікторію К’єр Тейлвіг з Данії коронували як «Міс Всесвіт 2024». Модель стала першою данкою в історії, яка виграла один з найпрестижніших конкурсів краси.

Про це повідомили на сторінці конкурсу.

Тейлвіг 21 рік, вона танцівниця, підприємиця та юристка-початківиця. Дівчина обійшла понад 120 конкуренток і перемогла на «Міс Всесвіт», який цьогоріч пройшов у мексиканській столиці Мехіко 16 листопада. Вікторія прийняла діадему від чинної володарки титулу Шейнніс Паласіос з Нікарагуа, пише CNN.

Facebook / Miss Universe

Під час попереднього відбору, що включав змагання національних костюмів, судді відібрали 30 претенденток. Потім півфіналістки дефілювали в купальниках, 12 з них пройшли далі — до конкурсу вечірніх суконь. Із п’ятьма фіналістками поспілкувалися на різні теми, наприклад, про лідерство і стійкість.

«Незалежно від того, звідки ти родом, незалежно від твого минулого, ти завжди можеш перетворити його на свою сильну сторону», — висловилася Вікторія Кʼєр Тейлвіг.

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Вона обійшла Чідімму Адешину з Нігерії та Марію Фернанду Бельтран з Мексики. Крім того, цьогоріч вперше за 72-річну історію «Міс Всесвіт» за титул змагалися жінки старше 28 років. Вік понад 20 учасниць був більшим, ніж дозволялося в попередні роки. Беатріс Нджойя з Мальти стала першою і єдиною жінкою віком за 40, яка потрапила до фіналу.

Facebook / Miss Universe

Обмеження зняли у відповідь на заклики модернізувати конкурс. Організація «Міс Всесвіт» також скасувала багаторічну заборону на участь вагітних, матерів і заміжніх або розлучених жінок.

Делегаток від кожної країни попередньо обрали на місцевих конкурсах. Цьогоріч в заході вперше з 1967 року взяла участь Куба — її представляла Маріанела Анчета. Білорусь, Еритрея та Обʼєднані Арабські Емірати дебютували на конкурсі.