Блискітки, божества і «броня відважності». Учасниці «Міс Всесвіту» показали національні костюми

У Мексиці стартував конкурс «Міс Всесвіт». Традиційно в день його урочистого відкриття пройшов показ національних костюмів.

Про це пише CNN.

Шоу національних костюмів дозволяє учасницям без слів розповісти про свою країну, показати її культуру та особливості.

Україну цьогоріч представляє модель з Одеси Аліна Пономаренко. Її костюм — «Сила землі» — символізує багату, плодючу, святу українську землю, прикриту міцною бронею, яка й оберігає Україну.

missukraine_universe / Instagram missukraine_universe / Instagram missukraine_universe / Instagram

Творці костюму зазначали, що броня костюму створена «з незламності та відважності українських захисників і захисниць», стійкості рідних, які чекають на своїх синів, доньок, чоловіків і батьків з війни.

«Міс Україна» Аліна Пономаренко. Getty Images

Костюми учасниць натхненні народним мистецтвом, божествами або прапорами їхніх країн. Однак деякі використовували нестандартні підходи — наприклад, на костюмі представниці Кенії зобразили обличчя кількох відомих кенійських спортсменів, щоб показати їхню майстерність у бігу на довгі дистанції.

«Міс Кенія» Ірен Мукі. Getty Images

«Міс Чилі» вийшла на подіум з величезним колесом рулетки на знак поваги до популярного чилійського телешоу Sábado Gigante.

«Міс Чилі» Емілія Дідес. Getty Images

Костюм учасниці з Аргентини символізував джунглі та водоспади, а головним аксесуаром стала пташка тукан. Представниця Аруби вийшла в костюмі арабуського сича, що перебуває під загрозою зникнення, а учасниця з Коста-Ріки — у вбранні, натхненному валютою країни — костариканським колоном.

«Міс Коста-Ріка» Елена Ідальго. Getty Images

«Міс Аруба» Анук Еман. Getty Images

«Міс Аргентина» Магалі Бенеджам. Getty Images

«Міс Мальта» Беатріс Нджойя стала першою учасницею «Міс Всесвіт», яка дійшла до фіналу в 40 років після того, як на конкурсі скасували вікове обмеження у 28 років.

«Міс Мальта» Беатріс Нджойя. Getty Images

«Міс Еквадор» вийшла на сцену в костюмі історичного центру столиці Кіто, а на її плечах височіли церкви Сан-Франциско та Санто-Домінго.

«Міс Еквадор» Тема Мара. Getty Images

А «Міс Колумбія» використала в костюмі пірʼя, щоб підкреслити свої культурні звʼязки з Мексикою, що цьогоріч приймає конкурс.

«Міс Колумбія» Емілія Дідес. Getty Images

Костюм «Міс Італії» віддав шану італійському кіно 1960-х років, а учасниця від Камбоджі зʼявилася в костюмі божества. «Міс Зімбабве» була різнокольоровим орлом.

«Міс Італія» Гленані Кавальканте. Getty Images