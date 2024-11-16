Україна зіграла внічию проти Грузії у передостанньому турі Ліги націй УЄФА — 1:1.

За результатами першої зустріч двох команд у жовтні з рахунком 1:0 перемогла Україна. Автором переможного голу в польській Познані став Михайло Мудрик.

Сьогодні перед організаторами гри в Батумі постав серйозний виклик — злива. Проте поле вберегли в належному стані, а команди розпочали матч у запланований час.

Рахунок відкрили вже на 7-й хвилині поєдинку. Під час атаки українців невдало зіграв гравець грузинської команди Соломон Кверквелія, він зрізав мʼяч у власні ворота.

На 76-й хвилині збірній Грузії вдалося забити вже у ворота української команди, відзначився Жорж Мікаутадзе.

Забити ще один мʼяч жодній з команд не вдалося, нічия 1:1.

Перед завершальним, шостим туром збірна України посідає останнє, четверте місце в групі. Інший матч пʼятого туру о 21:45 за київським часом розігруватимуть Албанія та Чехія.

Наступний та останній у групі поєдинок українці проведуть у Лізі націй 19 листопада в Албанії.