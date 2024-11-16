За ніч ППО збила 53 російських дрони

У ніч на 16 листопада ППО збила 53 російських дрони, ще 30 були локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Безпілотники збивали в Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Усього Росія запустила 83 дрони Shahed і невстановленого типу, а також вдарила по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300.

У Києві в Оболонському районі в багатоповерхівці пошкоджені балкони та вікна, минулося без постраждалих. А на Запоріжжі пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, також без постраждалих.