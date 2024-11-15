У США 98-річний чоловік отримав атестат про середню освіту

У Сполучених Штатах 98-річний мешканець штату Род-Айленд, ветеран Другої світової війни здобув атестат про середню освіту.

Про це повідомили NBC 10 News.

Ентоні Сімеоне кинув середню школу у 16 років, щоб допомогти сім’ї, а в 17 років пішов в армію США, щоб воювати у Другій світовій війні.

Американець воював у битві при Балджі (або Арденнській операції), отримав GED після повернення до Сполучених Штатів після війни, а тепер він здобув офіційний диплом про середню освіту, наданий Cranston High School East.

«Я ніколи не очікував, що отримаю таку честь», — сказав Сімеоне.

Церемонію організувала його внучка, яка викладає в початковій школі в місті Кренстон.