Військовим, які служать на території РФ, виплачуватимуть додаткові 100 тисяч гривень на місяць

Уряд вніс правки у дві постанови, які регламентують виплати військовослужбовцям, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни передбачають, що на період дії воєнного стану захисникам, які воюють на території РФ, виплачуватимуть додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу участі у бойових діях і заходах на території РФ) і одноразову винагороду в розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Додаткові 100 тисяч виплачуватимуть і службовцям рядового, і начальницького складу ДСНС, Національного антикорупційного бюро та поліцейським, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки i оборони на території Росії.

Накази про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч гривень поширюються і на військових, які через поранення, контузію чи каліцтво, отримане під час служби в РФ, лікуються або перебувають у відпустці для лікування.

У разі загибелі військових, які виконували бойове завдання на території РФ, членам їхніх родин виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.