На Дніпропетровщині командир військової частини змушував підлеглих будувати котеджі своїй родині

Керівника однієї з військових частин Дніпропетровщини підозрюють у перевищенні службових повноважень — він примушував підлеглих зводити будинки його родині.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, з 2022 року пʼятеро військових зводили будинки для матері та тещі підполковника. Два двоповерхові котеджі побудували з фундаменту, а в домі матері підозрюваний наказав зробити зону барбекю. ДБР стверджує, що в разі відмови працювати підозрюваний командир погрожував бійцям відправити їх на передову в найгарячіші точки.

Військовослужбовці майже три роки не зʼявлялись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включно з додатковою винагородою за виконання бойових завдань. Держава зазнала збитків на 2,5 мільйона гривень.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи командира та його підлеглих, а також в автомобілях, якими вони користуються. Вони вилучили документи про нарахування та виплату зарплати військовослужбовцям, дані про їхнє «заступання» в добові наряди, особові справи, мобільні телефони, чорнові записи про будівництво.

Командира військової частини затримали. Йому повідомили про підозру у перевищенні влади та службових повноважень, що заподіяло тяжкі наслідки. За це загрожує до 12 років вʼязниці.