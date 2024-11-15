Кабмін звільнив Юрія Мироненка з посади керівника Держспецзвʼязку

Кабінет міністрів України звільнив Юрія Мироненка з посади керівника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації. На його місце призначили Олександра Потія, який раніше був заступником Мироненка.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Сам Мироненко повідомив, що переходить на посаду в Міністерстві цифрової трансформації, на яку саме — не зазначив.

«Рік тому я прийшов з поля бою, аби прийняти посаду, і успішно виконав завдання, поставлені верховним головнокомандувачем… Зараз переходжу в Мінцифри», — написав Мироненко.

Що відомо про нового голову Держспецзвʼязку

Олександра Потія призначили на посаду заступника голови Держспецзвʼязку у 2020 році. Потій має ступінь доктора технічних наук (за спеціальністю «Системи захисту інформації»), а також вчене звання професора. Має більш ніж 20-річний педагогічний стаж.

За спиною нового голови Держспецзвʼязку 25,5 років військової служби в лавах Збройних сил України. Також Потій є головою спеціалізованої вченої ради (спеціальність 05.13.21 — системи захисту інформації), членом галузевої експертної ради Національної агенції з оцінки якості вищої освіти (напрям 125 — кібербезпека), заступником голови науково-експертної ради з розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Мінʼюстиці та членом Наглядової ради Харківського національного університету радіоелектроніки.