Кабмін звільнив Юрія Мироненка з посади керівника Держспецзвʼязку

Кабінет міністрів України звільнив Юрія Мироненка з посади керівника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації. На його місце призначили Олександра Потія, який раніше був заступником Мироненка.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Сам Мироненко повідомив, що переходить на посаду в Міністерстві цифрової трансформації, на яку саме — не зазначив.
«Рік тому я прийшов з поля бою, аби прийняти посаду, і успішно виконав завдання, поставлені верховним головнокомандувачем… Зараз переходжу в Мінцифри», — написав Мироненко.
Що відомо про нового голову Держспецзвʼязку
Олександра Потія призначили на посаду заступника голови Держспецзвʼязку у 2020 році. Потій має ступінь доктора технічних наук (за спеціальністю «Системи захисту інформації»), а також вчене звання професора. Має більш ніж 20-річний педагогічний стаж.
За спиною нового голови Держспецзвʼязку 25,5 років військової служби в лавах Збройних сил України. Також Потій є головою спеціалізованої вченої ради (спеціальність 05.13.21 — системи захисту інформації), членом галузевої експертної ради Національної агенції з оцінки якості вищої освіти (напрям 125 — кібербезпека), заступником голови науково-експертної ради з розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Мінʼюстиці та членом Наглядової ради Харківського національного університету радіоелектроніки.
- 1 грудня 2023 року Кабмін призначив головою Держспецзвʼязку Юрія Мироненка.
- До цього, 20 листопада 2023 року, Кабінет міністрів України звільнив Щиголя з посади голови Держспецзвʼязку. Також посаду втратив його заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора.
- Того ж дня САП і НАБУ повідомили про підозру Щиголю та його заступнику в розкраданні понад 62 мільйонів гривень державних коштів. Загалом у схемі задіяні шестеро людей. Ідеться про закупівлю програмного забезпечення для Держспецзвʼязку у 2021—2022 роках. Прокурори стверджують, що програми закупили за завищеними цінами, а різницю вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб легалізувати й розділити між собою. Сам Щиголь упевнений, що зможе довести свою невинуватість, і наголошує, що закупівлі були за законом. 30 листопада Суд арештував $1,5 мільйона криптоактивів ексголови Держспецзвʼязку Юрія Щиголя.