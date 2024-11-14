СБУ повідомила про підозру Лі Вон Чолю у держзраді — він потрапив у полон ЗСУ

Служба безпеки України повідомила про підозру Лі Вон Чолю — громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів, який, за даними слідства, вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а нині перебуває в полоні ЗСУ.

Про це пише пресслужба СБУ.

Слідчі зʼясували, що у 2014 році фігурант брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якої зірвав український прапор і натомість повісив російський, а також влаштовував проросійські мітинги та бійки, залякував місцевих патріотів. Згодом воював у складі окупаційних угруповань рф проти сил АТО.

Під час повномасштабної війни Лі Вон Чоль разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне у Донецькій області. У районі останнього в жовтні 2024 року українські бійці розбили окупантів, до якої входив бойовик, і його як єдиного вцілілого взяли у полон.

У полоні чоловік надав викривальні свідчення про захоплення Луганська у 2014 році та воєнні злочини росіян під час повномасштабної війни. Йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).

Зараз фігурант під вартою, йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.