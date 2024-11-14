Міноборони: У ТЦК України працює близько 36 тисяч людей

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України працює 36 тисяч людей.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

За його словами, серед цих 36 тисяч майже 7 тисяч — цивільні.

Лазуткін додав, що серед військових, які працюють у ТЦК, є також і обмежено придатні, а ще близько 3 тисяч жінок.

12 листопада народна депутатка Юлія Яцик заявила, що тимчасова спеціальна комісія Ради пропонує розформувати ТЦК й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті.

Депутатка зазначила, Міністерство оборони вже працює над створенням рекрутингових центрів замість ТЦК. Яцик не уточнила, яку саме кількість співробітників військкоматів пропонується «скоротити» та направити на фронт.