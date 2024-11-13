У МЗС України спростували заяви про розробку ядерної зброї

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію медіа про те, що Україна за кілька місяців нібито «може розробити елементарну ядерну зброю».

«Україна дотримується ДНЯЗ; ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і повністю прозора для її моніторингу, що унеможливлює використання ядерних матеріалів у військових цілях», — заявив Тихий.

Раніше британське видання The Times із посиланням на документи, нібито підготовлені для Міністерства оборони України, написало, що Україна може створити «елементарну ядерну зброю» за кілька місяців, якщо США не надаватиме або скоротить військову допомогу Києву. Ішлося, зокрема, про створення бомби з плутонію за технологією, подібною до тієї, що використали для бомби «Товстун», яку американці скинули на японське місто Нагасакі в 1945 році.

«Створити просту атомну бомбу, як це зробили США в рамках Мангеттенського проєкту, через 80 років не буде складним завданням», — написало The Times із посиланням на нібито український документ.

При цьому видання зазначило, що, найімовірніше, щоб не витрачати час на будівництво та експлуатацію великих обʼєктів для збагачення урану, Україні довелося б використати плутоній, видобуваний із відпрацьованих паливних стрижнів ядерних реакторів.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна не хоче повертати собі ядерну зброю, але в обмін на це має отримати «безпекову парасольку» — тобто членство в НАТО. На цьому він також наполягав і під час розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом.