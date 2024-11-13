Новим лідером республіканців у Сенаті став Джон Тун — він підтримував Україну

Новим лідером республіканців у Сенаті США обрали сенатора від Південної Дакоти Джона Туна.

Про це пишуть CNN і BBC.

У другому раунді виборів лідера республіканців у Сенаті Тун здобув 29 голосів, тоді як сенатор Техасу Джон Корнін — 24. А сенатор від штату Флорида Рік Скотт, якому віддавали перевагу прихильники Дональда Трампа, зокрема колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, вибув у першому турі — він набрав лише 13 голосів.

Джон Тун.

Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року, а донедавна був заступником Мітча Макконнелла — чинного лідера республіканців, який обіймав посаду 18 років і вирішив залишити її.

Туна вважають досвідченим законодавцем. Він дотримується більш центристських позицій та має налагоджені відносини з більшістю колег-республіканців у Конгресі.

У своїх попередніх заявах Тун активно підтримував Україну. У березні, коли тривали дискусії про ухвалення багатомільярдного пакета допомоги Києву, він говорив, що «Америка не може самоусунутись зі світової арени».

Тоді Тун закликав збільшити відправку зброї Україні та наголошував на важливості подальшої підтримки. «Я б краще надіслав зброю, боєприпаси тощо, і нехай український народ, який справді добре справлявся з росіянами, виграє цю битву», — говорив він.