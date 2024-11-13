Джо Байден і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі — обговорили мирну передачу влади

Джо Байден і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі. Серед іншого, вони обговорили мирну передачу влади — це частина процедури передання повноважень після президентських виборів.

Про це пише CNN.

Байден заявив, що розраховує на «мʼякий перехід» влади в січні. Він запевнив, що забезпечить «комфортний прийом» для свого наступника.

«Політика — справа жорстка, і в багатьох випадках це не дуже приємний світ. Але сьогодні це прекрасний світ, і я це дуже ціную», — додав Трамп.

Байден сказав Трампу: «Ласкаво просимо назад», після чого вони потиснули один одному руки.

Перша леді Джилл Байден приєдналася до Джо Байдена у вітанні новообраного президента Дональда Трампа. Вона також надіслала запрошення Меланії Трамп на традиційну зустріч перших леді, але, за джерелами CNN, та відмовилася. Тому Джилл Байден передала Трампу рукописного листа з привітанням для його першої леді.

У 2020 році Трамп — тоді президент США, який боровся за висування на другий строк — відмовився визнати перемогу свого суперника Байдена на виборах і намагався оскаржити її в суді. Він також не був присутнім на інавгурації Байдена, хоча це передбачає американська традиція.