Forbes: Тайвань міг таємно передати Україні зенітно-ракетні батареї HAWK

Тайвань міг таємно передати Військово-повітряним силам (ВПС) України надлишкові зенітно-ракетні батареї HAWK.

Про це розповів колишній чиновник Пентагону Тоні Ху.

Його слова підтверджують інформацію від 2023 року про угоду між Тайбеєм і Києвом у галузі протиповітряної оборони, яку начебто уклали за посередництва США. Тайванські ракети MIM-23 HAWK, а також їхні пускові установки та радари доповнили вже надані Україні Штатами та Іспанією, пише Forbes.

Загалом Збройні сили України тепер можуть розгорнути до 15 батарей виробництва Raytheon HAWK. Кожна з них має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та повʼязані з ними радари, констатує видання.

На момент повномасштабного вторгнення Росії ВПС України мали близько 50 батарей ЗРК. Це були переважно С-300 та інші моделі часів СРСР. Відтоді чимало старих бойових засобів замінили сучаснішими західними системами, наприклад, американськими Patriots.

Попри те, що HAWK понад 60 років, це надійні та високомобільні пускові установки, що ефективно працюють проти дронів, крилатих ракет і пілотованих літальних апаратів, пише Forbes. До того ж HAWK сумісні із сучаснішою системою ППО, що є на озброєнні України — американсько-норвезькою NASAMS.

«Що більше різних систем ЗРК експлуатує Україна, то більше різних ракетних запасів і виробничих ліній вона може використати, щоб озброїти ці системи замінними ракетами», — каже військовий оглядач Forbes Девід Акс.