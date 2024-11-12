До «Київтеплоенерго» прийшла з обшуками поліція метрополітену. У компанії заявили про «системний тиск»

До головного офісу «Київтеплоенерго» з обшуками прийшла поліція київського метрополітену. У самому підприємстві заявили про системний тиск, стверджуючи, що жодних робіт, повʼязаних із метро, не проводять.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

У «Київтеплоенерго» візит поліції метрополітену назвали «щонайменше дивним», адже жодних робіт, що стосуються роботи метро, компанія взагалі не проводить, зазначають у «Київтеплоенерго».

«Розслідування стосується будівельних робіт на одному з обʼєктів енергетики, які виконувала підрядна організація. Привід для обшуків — начебто порушення підрядником трудового законодавства і наявність у нього офіційно не оформлених працівників», — розповіли в компанії.

«Київтеплоенерго» називає «абсурдними» такі звинувачення з боку правоохоронців, стверджуючи, що підприємство не має жодного стосунку до трудових відносин у колективі іншої компанії. У підприємстві також зазначили, що «Київтеплоенерго» не має контрольних функцій у сфері трудових відносин, такі повноваження мають лише органи державної влади.

У компанії заявили, що зараз правоохоронці намагаються забрати оригінали документів за ще не закінченими договорами, що може призвести до зриву робіт на обʼєктах критичної інфраструктури міста. У «Київтеплоенерго» наголосили, що правоохоронці вже не вперше приходять на підприємство і вилучають необхідні документи.

«Складається враження, що це штучне продукування кримінальних проваджень і навмисне створення кризових ситуацій для підприємства з непрофесійним втручанням у всі напрями роботи, щоб дестабілізувати життєзабезпечення міста, особливо на старті опалювального сезону», — зауважили в компанії.