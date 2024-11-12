У Китаї загинули 35 людей — у них вʼїхало авто

У місті Чжухай на півдні Китаю загинули 35 людей після того, як позашляховик вʼїхав у натовп на території відкритого спортивного центру. Ще понад 40 людей поранені.

Про це пише китайське медіа Caixin.

Серед постраждалих багато людей середнього та літнього віку, але також є діти й підлітки. У спортивному центрі просто неба часто тренувалися місцеві мешканці. Тепер його тимчасово закрили.

Водія позашляховика, 62-річного чоловіка, затримала поліція, коли він намагався втекти з місця події. Його помістили під варту.

На фото і відео наслідків ДТП видно десятки людей, які лежать на бігових доріжках і прилеглих майданчиках із розкиданим взуттям. Багато з них у спортивному одязі.

Смертельна ДТП сталася напередодні найбільшого цивільного та військового авіашоу Китаю, яке відбуватиметься з 12 до 17 листопада в Чжухаї.