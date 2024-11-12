FT: Два пункти «плану перемоги» Зеленського розробили з урахуванням президентства Трампа. Республіканця зацікавили обидва

Дві ідеї, включені до «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського розробили з урахуванням потенційного президентства Дональда Трампа. Під час зустрічі з Зеленським у вересні Трамп зацікавився обома.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Україна розробляє свій «план перемоги» під прийдешню адміністрацію Трампа, висвітлюючи потенційні ділові угоди, доступ до сировини та розгортання військ, намагаючись у такий спосіб вплинути на обраного президента США, що славиться своєю діловитістю.

За словами українських та європейських чиновників, союзники Києва в ЄС та США, зокрема й високопоставлені республіканці, дали поради щодо того, як найкраще сформулювати пропозиції, які стимулюють тісну співпрацю, а не припинення критично важливої ​​допомоги Україні.

За словами людей, які брали участь у складанні «плану перемоги», в документі є дві ідеї, які враховують інтереси Трампа. Пізніше ці пропозиції представили обраному нині президентові США під час його зустрічі з Зеленським у Нью-Йорку в вересні.

Одна з ідей передбачає заміну частини американських військ, дислокованих у Європі, українськими силами після війни. Інший пункт плану вперше розробив сенатор-республіканець і союзник Трампа Ліндсі Грем. Він пропонує ділитися критично важливими природними ресурсами України із західними партнерами. І під час зустрічі з Зеленським Трамп «зацікавився» обома пунктами, стверджує людина, поінформована про перебіг розмови.

Окремо бізнес-лідери в Україні також обговорюють з урядом надання Трампу повноважень щодо «перевірки інвестицій». Це фактично дозволить йому обирати, хто зможе вести бізнес у країні. Один з учасників планування описав ідею як «БХОК— будь-хто, окрім Китаю», що може особливо підійти Трампу. Українські галузі, які залежать від китайських технологій і матеріалів могли б тоді перейти на американських постачальників і залучити більше західних інвестицій. Ідея ще перебуває на ранніх стадіях обговорень, однак бізнес-лідери, наближені до Офісу президента, впевнені, що вона зацікавить Трампа.

План перемоги

16 жовтня президент Зеленський уперше публічно детально представив план перемоги, виступаючи перед українськими депутатами в Верховній Раді. Він містить пʼять пунктів. Перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній — після війни.

Запрошення в НАТО ще до завершення війни. Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки».

Зміцнення оборони. Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак і доступ до розвідданих партнерів.

Стримування Росії. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні.

Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій проти РФ. В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну і союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування у видобуток і використання цих ресурсів.

Контингент США в НАТО зможуть замінити українські військові. Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи.

План також містить таємні додатки, які вже передали партнерам. За словами президента, реалізація кожного пункту розрахована на певний часовий проміжок, і якщо розпочати виконувати його просто зараз, війну вдасться завершити не пізніше ніж у кінці наступного року.