Атака по Кривому Рогу: з-під завалів будинку дістали тіла трьох дітей. Напередодні знайшли їхню матір (оновлено)

З-під завалів будинку в Кривому Розі на Дніпропетровщині, який напередодні атакувала Росія, дістали тіла трьох дітей.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Загалом кількість жертв зросла до чотирьох — ввечері 11 листопада з-під завалів також дістали тіло жінки.
Місцеве медіа «Свої» пише, що всі загиблі — члени однієї сімʼї. Це Олена Кулик та її троє дітей — 10-річний Данило, дворічний Демид та двомісячна Уляна. Живим залишився лише батько родини Максим.
За останніми даними від ДСНС, під час атаки постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей.
- Російські війська вранці 11 листопада вдарили по Кривому Рогу. Атака прийшлась по пʼятиповерховому будинку і зруйнувала квартири з першого по пʼятий поверх.