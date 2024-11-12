Атака по Кривому Рогу: з-під завалів будинку дістали тіла трьох дітей. Напередодні знайшли їхню матір (оновлено)

З-під завалів будинку в Кривому Розі на Дніпропетровщині, який напередодні атакувала Росія, дістали тіла трьох дітей.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Загалом кількість жертв зросла до чотирьох — ввечері 11 листопада з-під завалів також дістали тіло жінки.

Місцеве медіа «Свої» пише, що всі загиблі — члени однієї сімʼї. Це Олена Кулик та її троє дітей — 10-річний Данило, дворічний Демид та двомісячна Уляна. Живим залишився лише батько родини Максим.

За останніми даними від ДСНС, під час атаки постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей.