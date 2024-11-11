Росіяни поцілили про пʼятиповерхівці в Кривому Розі, серед постраждалих — діти

Російські війська вранці 11 листопада вдарили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Атака прийшлась по пʼятиповерховому будинку.

Про це повідомляють ДСНС та очільник ОВА Сергій Лисак.

За даними Лисака, постраждали щонайменше вісім людей, троє людей потрапили в лікарню — 11-річний хлопчик та жінки 58 і 75 років. Усі — у стані середньої тяжкості.

Внаслідок удару зруйновані квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. Виникла пожежа.

Наразі точно не відомо, чим атакували місто. Однак незадовго до удару Повітряні сили попередили про балістичну загрозу.