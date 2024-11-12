Авіакомпанія «Нової пошти» виконала перший рейс з Будапешту до Кишинева

Дочірня авіакомпанія «Нової пошти» Supernova Airlines виконала перший рейс з Будапешту до Кишинева.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Це був вантажний чартерний рейс на власному літаку Boeing 737-800, він відбувся 10 листопада.
Цей рейс дозволив відпрацювати й перевірити синхронізацію процедур і процесів з доставки посилок і вантажів одержувачам у Молдові. Наступним кроком буде тестування доставки вантажів до України автотранспортом.
Компанія планує й надалі розвивати маршрутну мережу й поступово збільшувати кількість рейсів. Крім того, Supernova Airlines готується відкривати регулярні рейси в США, і вже триває процес отримання операційних дозволів для польотів в Америку.
- Минулого місяця Supernova Airlines отримала дозвіл від Державіаслужби на польоти до Києва та Львова. Однак польоти стануть можливими лише після відкриття неба над Україною.
- Supernova Airlines — дочірня компанія групи «Нова пошта», заснована у 2021 році.