Авіакомпанія «Нової пошти» отримала дозволи на польоти до Києва і Львова. Що це означає

Авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл від Державної авіаційної служби України на польоти до Києва та Львова. Однак польоти стануть можливими лише після відкриття неба над Україною.

Про це йдеться в указі Державіаслужби.

Рейси дозволили здійснювати сім разів на тиждень сполученням «Львів — Прага» та «Київ — Прага».

Отримання ліцензії Державіаслужби дало змогу компанії податись на дозвіл від Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA). Останній Supernova також отримала 17 жовтня, і це дало їй право здійснювати комерційні рейси в небі Євросоюзу.

Як повідомляє пресслужба «Нової пошти», стратегічно авіакомпанія націлена на далекомагістральні рейси зі США до Європи та з Китаю до Європи, а також буде готова здійснювати чартерні рейси на замовлення сторонніх клієнтів.

Як пояснили «Бабелю» в «Новій пошті», літаки Supernova почнуть літати, лише коли відкриють небо над Україною. Поки що про польоти до Києва та Львова не йдеться, оскільки повітряний простір закритий.

«Аби мати змогу літати одразу після відкриття повітряного простору України, потрібно отримати комерційний дозвіл на це. Отримання цього дозволу і означає, що ми зможемо літати вказаними маршрутами, як тільки це стане можливим — тобто коли повітряний простір буде відкритий», — зазначили в компанії.