Інвервал між штурмами 10–15 хвилин: речник ОТУ «Сіверськ» розповів про ситуацію на Курщині

У Курській області РФ воює близько 50 тисяч ворожих військових. Їхня тактика — постійні штурми позицій Збройних сил України дрібними групами.

Про це в ефірі телемарафону «Суспільне Новини» розповів речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» полковник Вадим Мисник.

Спираючись на інформацію з відкритих джерел, яку можна оголошувати, речник назвав приблизну чисельність угруповання ЗС РФ в Курській області — це 45—50 тисяч людей.

«Підрозділи тут різного ґатунку, різної комплектації. Здебільшого основні підрозділи — це бригади морської піхоти: 155 Тихоокеанського флоту та 810 Чорноморського флоту [РФ], десантна дивізія, підрозділи батальйону спецпризначення, штурмові батальйони, мотопіхотні. Але вони комплектують і докидають сюди «м’ясо» для своїх штурмів», — розповів Вадим Мисник.

Мета росіян — вибити підрозділи Сил оборони. Тож військові РФ ведуть бойові дії надзвичайно інтенсивно навіть попри великі втрати, додав полковник.

«Тактика в них тут не змінюється: вони не полишають спроб спочатку коштом техніки, а потім, коли ми вибиваємо техніку, то дрібними групами піхоти продовжувати штурмові дії. Ми фіксуємо, що буває 10–15 хвилин інтервал між тим, як штурмові групи висуваються. Але ми їх тут же нищимо», — каже речник ОТУ «Сіверськ».