«Укрпошта» анонсувала поштову марку до 100-річчя «Українського радіо»

«Укрпошта» анонсує вихід нової поштової марки до століття з початку мовлення «Українського радіо» — одного з найпопулярніших розмовних радіо країни.

Про це повідомили в пресслужбі.

Випуск назвали «Нове сторіччя Українського радіо», а дизайн розробив Володимир Таран. Тираж — 280 тисяч поштових марок.

Укрпошта

Поштовий набір «Нове сторіччя українського радіо», який складається з аркуша поштових марок і конверта «Перший день», уже можна передзамовити на сайті за 154 гривні. З 15 листопада його вдасться придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

Уперше «Українське радіо» зазвучало 16 листопада 1924 року у Харкові. І воно працює безперервно досі. До 2017 року «Українське радіо» було державним радіомовником, з 2017 року входить до складу суспільного мовника — Національної суспільної телерадіокомпанії України («Суспільне мовлення»). Найбільше відоме «Українське радіо» тим, що з 2000 року проводить акцію єднання — Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.