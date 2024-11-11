WSJ: Курахівську ТЕС на Донеччині розібрали на частини для ремонту інших електростанцій

Курахівську теплоелектростанцію, розташовану в Кураховому на Донеччині, навесні цього року розібрали на частини для ремонту інших пошкоджених обʼєктів енергетичної інфраструктури.

Про це пише The Wall Street Journal.

Навесні Росія відновила атаки на енергосистему України, знищивши близько половини генерувальних потужностей. Зима створила б іще більше навантаження на енергосистему, бо під час низьких температур попит на світло збільшується.

WSJ зазначає, що енергокомпанія ДТЕК шукала запчастини на виведених з експлуатації електростанціях по всій Європі, а також вела «човникову дипломатію» від Брюсселю й Берліну до Вашингтону. Але для поставок необхідного обладнання знадобилися місяці. Тож для того, щоб підготувати енергосистему до холодів, ДТЕК вирішила розібрати Курахівську ТЕС на запчастини.

«Це основне джерело обладнання. У нас не було вибору», — сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Курахівська ТЕС. Wikimedia

Спершу роботу Курахівської ТЕС підтримували навіть під час постійних російських обстрілів. Однак навесні росіяни зруйнували міст, яким на електростанцію постачали вугілля. Без цього ТЕС не могла б працювати, але відновити інфраструктуру так близько до лінії фронту неможливо.

Усі працівники взялися за демонтаж Курахівської ТЕС. Це було непросто — обладнання важило сотні тонн, але перевозити його доводилося автодорогами, оскільки єдине залізничне сполучення з електростанцією вже зруйнували росіяни. Трансформатори були настільки важкими, що зламали гідравлічні штовхачі, які використовували для їх переміщення, а у вантажівок часто не витримували шини. Мости зміцнювали, щоб вони не прогиналися.

Розбір Курахівської ТЕС закінчили влітку. Завдяки запчастинам Курахівської ТЕС з весни вдалося відновити понад 60% енергетичної потужності, яку Україна втратила після російських обстрілів. Із Курахівської ТЕС вивезли все, крім котлів та інших частин, що надто громіздкі для транспортування. Але у ДТЕК запевнили, що відновлять ТЕС, коли цьому сприятиме безпекова ситуація.