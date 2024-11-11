Росіяни вночі вбили шістьох людей у Миколаєві та Запоріжжі

Війська РФ вночі атакували Миколаїв та Запоріжжя — загинули шестеро людей, понад 20 отримали поранення.

Як пише МВС, по Миколаєву росіяни завдали ударів дронами. Пʼять людей загинули, одна жінка отримала гостру реакцію на стрес, її госпіталізовано до медичного закладу.

Сталось руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири на четвертому поверсі та пожежа на четвертому та третьому поверхах чотириповерхового будинку. Пожежі ліквідовано.

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По Запоріжжю росіяни завдали трьох авіаударів, пише очільник ОВА Іван Федоров. Станом на 07:22 відомо про одного загиблого та 21 пораненого, з них вісім потрапили до лікарні. Серед поранених хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років.

Внаслідок атаки понівечений житловий будинок, гуртожиток та автосалон.