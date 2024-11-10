Поліція Нідерландів спробує розкрити вбивство 15-річної давнини за допомогою голограми вбитої дівчини

Поліція Амстердаму намагається розкрити вбивство 15-річної давнини в «кварталі червоних ліхтарів» за допомогою голограми вбитої дівчини.

Про це пише The Guardian.

У ніч на 19 лютого 2009 року 19-річну секс-працівницю з Угорщини Бетті Сабо знайшли мертвою в її кімнаті з десятками ножових поранень. Убивцю досі не знайшли.

Через 15 років поліція знову намагається розкрити цю справу. Будинок на розі двох вулиць повністю присвятили вбивству Сабо — вікна вкрили великими наліпками і телевізійними екранами, на яких показують місце злочину і останні фотографії Бетті, зроблені ще за її життя.

Але найяскравіший елемент кампанії — це голограма Бетті Сабо в повний зріст, що намагається заговорити до перехожих та попросити їх про допомогу. Так поліція Амстердаму хоче привернути увагу громадськості до вбивства молодої жінки й спробувати знайти нові докази в заглухлій справі.

«Це перший раз, коли ми робимо щось подібне, і, чесно кажучи, ми трохи нервуємо. Але ми хочемо внести справедливість у справу Бетті, полегшити долю її родини та друзів», — каже координатор групи з розшуку зниклих безвісти в Амстердамі Бенджамін ван Гог.

У поліції переконані, що майже неможливо, щоб ніхто нічого не знав про вбивство Бетті, бо вона загинула в одному з найжвавіших районів Нідерландів. Вони сподіваються, що свідки, які раніше боялися або мовчали з інших причин, тепер матимуть сміливість виступити публічно. За актуальну інформацію, що допоможе розслідуванню, платитимуть €30 тисяч.