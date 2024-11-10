Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP

Україна отримає від Франції ще з десяток далекобійних ракет SCALP.

Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

«І щоб дозволити Україні завдавати ударів за лінією фронту, днями я підписав нову передачу приблизно десяти ракет SCALP», — сказав він в інтервʼю Le Journal du Dimanche.

Ракети SCALP — це аналог британських Storm Shadow, залежно від версії вони можуть досягати цілей на відстані 250, 500 і 700 кілометрів.

Україна вже отримувала таке озброєння. Влітку 2023 року Франція поставила ці ракети в рамках першої, «випробувальної» партії. А в січні 2024 року президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу 40 далекобійних ракет SCALP. Нова партія французьких далекобійних ракет є частиною цієї угоди.

Також Франція передасть свої ракети для ЗРК Mistral. зенітно-ракетний комплекс Mistral, призначений для збиття літаків і гелікоптерів на дальності до 6 кілометрів і висоті до 3 кілометрів. Його керовані ракети оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє вражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою. По суті Mistral — переносний зенітно-ракетний комплекс, але його можна поставити й на техніку.

Крім того, Франція продовжує тренувати українських військових.