Росіяни вчергове розстріляли українського полоненого. Прокуратура почала розслідування

Окупанти вчергове розстріляли полоненого військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

У мережі 9 листопада з’явилося відео, на якому видно, як представники збройних сил РФ розстріляли з автоматичної зброї впритул беззбройного українського військового, який лежав на землі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події, а також часу і місця злочину.

Прокуратура вже почала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Український омбудсман Дмитро Лубінець направив листа до ООН та Червоного Хреста.

Він зазначив, що це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни.