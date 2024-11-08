CNN: Адміністрація Байдена дозволила оборонним підрядникам США лагодити техніку в Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена зняла фактичну заборону на розгортання американських військових підрядників в Україні для обслуговувати й ремонту наданих США систем озброєння, зокрема винищувачів F-16 і системи ППО Patriot.

Про це повідомив CNN чиновник, який безпосередньо знайомий з планом.

Нова політика, затверджена на початку цього місяця перед виборами, дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні вперше після вторгнення Росії у 2022 році. Чиновники заявили, що сподіваються, це прискорить технічне обслуговування і ремонт систем озброєння, які використовуються українськими військовими.

Наразі не зрозуміло, чи збереже Дональд Трамп цю політику, коли вступить на посаду в січні.

«Для того, щоб допомогти Україні ремонтувати і обслуговувати військову техніку, надану США та їхніми союзниками, Міністерство оборони запрошує до участі в тендері невелику кількість підрядників, які допоможуть Україні підтримувати техніку, яку ми вже надали», — сказав представник оборонного відомства.

Ці підрядники будуть розташовані далеко від лінії фронту і не воюватимуть з російськими військами. Вони допоможуть ЗСУ швидко ремонтувати і обслуговувати надану США техніку, щоб її можна було швидко повернути на фронт.