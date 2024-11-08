Генерал Дмитро Марченко йде зі служби — він на лікуванні

Генерал-майор запасу Збройних сил України Дмитро Марченко звільнився зі служби. Наразі він перебуває на лікуванні.

Про це повідомив сам Марченко.

«Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоровʼям. І без своєчасного відновлення все може стати марним», — написав військовий.

Дмитро Марченко / Facebook

Наразі немає деталей щодо захворювання Дмитра Марченка і стану його здоровʼя. Генерал-майор подякував своїм побратимам і посестрам за роки служби в лавах ЗСУ.