У ЄС продовжили тренувальну місію для українських військових ще на 2 роки

Рада Європейського Союзу продовжила мандат місії ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) на наступні два роки — до 15 листопада 2026 року, і виділила на це майже €409 мільйонів.

Про це повідомили у пресрелізі Ради ЄС.

Місія ЄС націлена на зміцнення військового потенціалу Збройних сил України. Наразі EUMAM Ukraine підготувала 63 тисячі бійців ЗСУ. Найближчими місяцями місія підготує ще 15 тисяч.

EUMAM Ukraine співпрацюватиме з НАТО, зокрема з Організацією НАТО з питань допомоги в безпеці та підготовки для України (NSATU), й обмінюватиметься з нею інформацією.

Місія EUMAM фінансується з Європейського фонду миру. Європейський фонд миру — це фінансовий механізм ЄС, який створили, щоб підтримувати мир і безпеку у країнах-партнерах. Фонд фінансує різні операції, серед яких військові місії, постачання обладнання й навчання військових.