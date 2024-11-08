Джерела «Бабеля»: Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові

У ніч проти 8 листопада дрони Головного управління розвідки атакували Саратовський нафтопереробний завод у російському Саратові.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в українській розвідці.

Саратовський нафтопереробний завод, раніше відомий як завод «Крекінг», входить до структури нафтової компанії «Роснафта».

Інформацію про вибухи у районі заводу підтвердили не лише місцеві жителі, але й влада. За словами губернатора Саратовської області, вибухи було чути через роботу сил ППО по дронах.

Він підтвердив, що частина уламків впала на територію нафтопереробного заводу. Місцеві медіа підтверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок і в резервуари з мазутом.