Сили ППО збили 4 ракети та 62 дрони

У ніч проти 8 листопада армія РФ атакувала Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, балістичною ракетою «Іскандер-М» і 92 дронами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО збили 62 ворожі безпілотники та керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України, один досі в повітряному просторі України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Наслідки повітряної атаки

Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджені будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

У Харкові через авіаудари РФ постраждали 25 людей, серед них — дитина. Під атакою РФ були Шевченківський і Салтівський райони. В останньому авіабомба влучила в 12-поверхівку, зруйнувавши нижні поверхи. Рятувальники евакуювали 30 людей.

Є руйнування сусідніх будівель та автомобілів. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Росіяни також масовано атакували Одещину дронами — одна людина загинула, ще 9 постраждали.

У приватному секторі пошкоджені будинки. Рятувальники гасили пожежі в них і на складах підприємства. Також пошкоджений навчальний заклад.