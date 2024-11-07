Байден у зверненні до нації заявив про готовність мирно передати владу Трампу

Президент США Джо Байден звернувся до нації після перемоги на виборах республіканця Дональда Трампа.
У зверненні він визнав поразку демократів і заявив про готовність 20 січня мирним чином передати владу.
«Демократія — це коли воля народу завжди перемагає. Вчора я поговорив з новобраним президентом Трампом. Я привітав його з перемогою і запевнив, що моя адміністрація буде працювати з його командою над мирною і впорядкованою передачею влади», — каже Байден.
Також Байден розповів, що мав розмову з демократкою Камалою Гарріс і зазначив, що вона провела чудову кампанію.
«Серед конкурентних бачень країна обирає те чи інше, і ми приймаємо вибір країни. Не можна любити країну, лише коли ти перемагаєш, не можна любити сусіда, лише коли ти з ним погоджуєшся. За кого б ви не голосували, потрібно бачити один в одному не супротивників, а співгромадян, треба знижувати градус напруги», — наголосив він.
Водночас Байден заявив, що поразка демократів на виборах не означає загальної поразки.
«Ми програли цю битву, але Америка, про яку ви мрієте закликає вас піднятися. [...] Все буде добре, але ми мусимо докладати зусиль, продовжувати працювати і зберігати віру. Хай бог благословить Америку», — завершив Байден свій виступ.
- У Штатах 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни. За місце в Білому домі змагалися кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.
- Республіканець Дональд Трамп набрав понад 270 голосів виборщиків — це означає, що він фактично переміг. Водночас це поки прогнозовані результати, формальне рішення про обрання президента Колегія виборщиків винесе 17 грудня 2024 року, а 20 січня 2025-го відбудеться інавгурація.