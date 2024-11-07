В Австралії хочуть заборонити соцмережі для дітей до 16 років

В Австралії хочуть заборонити дітям до 16 років користуватися соціальними мережами. Законопроєкт внесуть до парламенту вже цього року.

Про це пише Reuters.

Австралія випробовує систему перевірки віку, яка допоможе заблокувати дітям доступ до соцмереж.

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе каже, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя. Так, через соцмережі дівчата можуть мати викривлене сприйняття власного тіла, а хлопчики — надмірно споживати насильницький та жорстокий контент.

«Якщо ти 14-річний підліток, який споживає це [подібний контент] у той час, коли ти проходиш через зміни в житті та дорослішаєш, це може стати справді важким періодом», — вважає Албанезе.

Деякі країни теж обіцяли обмежити дітей у користуванні соцмережами, хоча політика Австралії є однією з найсуворіших. Reuters зазначає, що пропозиція Австралії включає найвищий віковий ліміт, встановлений будь-якою країною, відсутність винятків для згоди батьків і винятків для вже існуючих облікових записів.

Законопроєкт внесуть до австралійського парламенту цього року, а чинності він набуде за 12 місяців після схвалення законодавцями.