Норвегія підвищить мінімальний вік користувачів соцмереж до 15 років

Уряд Норвегії підвищить мінімальний вік користувачів у соцмережах до 15 років. Це має захистити дітей та підлітків від впливу шкідливих алгоритмів.

Про це повідомляє норвезька газета Verdens Gang.

«Великі технологічні гіганти діють проти розумів маленьких дітей. Це важка битва, тому що йдеться про велику силу, але в цьому [питанні] теж необхідна політика», — розповів прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

У Норвегії вже діє мінімальний вік користування онлайн-платформами — 13 років. Однак дослідження Норвезького управління з питань медіа показує, що понад половина дев’ятирічних, 58% 10-річних і 72% 11-річних дітей продовжують заходити в соцмережі.

Щоб юні користувачі не обходили вікові обмеження, планують розробити механізм верифікації віку, пише The Guardian. Посадовці розглядають методи обмежень, що не порушують права людини. Один з варіантів — вимога банківського рахунку, каже міністр у справах дітей та сім’ї Кʼєрсті Топпе.

Також уряд хотів внести поправки до закону про персональні дані, за якими користувачі платформ мають досягти 15-річного віку, щоб погодитися з правилами щодо обробки особистих даних.

На початку 2024 року для всіх підлітків у Facebook та Instagram встановили суворіші налаштування контролю контенту. Це зробили, щоб вберегти їх від чутливого контенту про самогубство, самоушкодження і розлади харчової поведінки, коли вони користуватимуться функціями пошуку.

Утім, у травні ЄС розпочав розслідування проти Facebook і Instagram на предмет потенційних порушень Закону ЄС про цифрові послуги, повʼязаних із безпекою дітей. Материнській компанії Meta тоді загрожували великі штрафи.

Видання Financial Times писало, що Meta і Google об’єдналися для таємної кампанії — націлювати рекламу соцмережі Instagram на платформі YouTube на підлітків. Так вони порушили власні правила поводження з неповнолітніми в інтернеті.

Авторка: Анастасія Могилевець