FT: Meta і Google таємно таргетували рекламу на підлітків, порушуючи власні правила

Компанії Meta та Google обʼєдналися для таємної кампанії — націлювати рекламу соцмережі Instagram на платформі YouTube на підлітків, порушуючи власні правила поводження з неповнолітніми в інтернеті.

Про це пише Financial Times із посиланням на документи й джерела.

Google спрямовував рекламу групі користувачів, які позначені як «невідомі», намагаючись замаскувати те, що реклама активно показуватиметься дітям віком від 13 до 17 років.

«Невідома» демографічна група стосується людей, чиї вік, стать, батьківський статус або дохід нібито невідомі Google, і це дає рекламодавцям шанс охопити «значно ширшу аудиторію», якщо її вибрати.

Утім, Google має можливості, щоб визначити «з високим ступенем упевненості», що «невідома» група складалася з підлітків, зокрема за допомогою аналізу завантаження програм і онлайн-активності.

За даними FT, співробітники Google скористалися цією лазівкою, щоб обійти власну політику компанії, яка забороняє націлювати рекламу на неповнолітніх користувачів.

Спочатку таку маркетингову кампанію запустили в Канаді в період з лютого по квітень цього року, а у травні її випробували у США. Meta і Google хотіли поширити кампанію на міжнародні ринки та додати до неї рекламу в мережі Facebook. Компанія Meta хотіла збільшити привабливість Instagram для молоді, адже все більше юних користувачів обирають TikTok замість Instagram.

Коли про це стало відомо, Google розпочав розслідування і скасував кампанію.

«Ми забороняємо персоналізувати рекламу для людей молодше за 18 років», — йдеться в заяві Google, яку компанія зробила для FT.

У Google пообіцяли, що робитимуть більше, аби переконати торгових представників не допомагати рекламодавцям проводити кампанії, які намагаються обійти політику компанії.