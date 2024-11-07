Премʼєр: Пріоритетом для мобілізації є ті, хто не сплачує податки

За останні два місяці 98% повісток розсилали чоловікам, які не платять податки й ніде не зареєстровані як такі, що працюють. Наразі пріоритетними для мобілізації вважають саме тих людей, які не сплачують податки.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Інтерфакс-Україна».

За словами Шмигаля, реєстри, зокрема «Оберіг», дають змогу відстежувати, чи платить людина податки, незалежно від того, чи це найнятий працівник, підприємець або самозайнята особа.

Прем’єр-міністр наголосив: якщо людина не сплачує податки, значить, вона не працює принаймні офіційно. Тому повістки таким людям формують «свідомо».

«Дуже простий принцип, думаю, що він абсолютно зрозумілий усім», — резюмував Денис Шмигаль.

Він наголосив, що державі критично необхідно платити кошти військовим.

Що передувало

27 серпня Шмигаль скзав, що уряд розглядає низку заходів за принципом «воюй або працюй», щоб вивести з тіні людей, які не сплачують податки.

«У державі, яка бореться за своє виживання, не може бути людей, які стоять осторонь. Люди мають або воювати, або робити все, щоб забезпечити тих, хто воює», — заявив тоді премʼєр.

Зараз, за його словами, Україна має менше ніж 8 мільйонів офіційних робочих місць, а для того щоб підтримувати військових, треба потрібно не менше ніж 10 мільйонів.