Російського командира підозрюють у депортації 15 дітей з Миколаївщини

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про підозру російському окупанту за депортацію 15 українських дітей з Миколаївської області.

Про це пише пресслужба СБУ.

Йдеться про командира відділення 205 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Джабраїла Юсупова з позивним «Габріель». Слідство встановило, що в липні 2022 року під його командуванням 20 озброєних окупантів зайшли до захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців.

Дітей разом з директоркою закладу та її чоловіком відправили до Криму, а звідти депортували до Анапи в Краснодарському краї РФ. Там дітей утримували майже місяць у пансіонаті. Кожного ранку їх змушували співати російський гімн. У листопаді 2022 року депортованих вдалося вивезти з Росії до третіх країн, а потім повернути в Україну.

СБУ

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юсупову про підозру за порушення законів та звичаїв війни.