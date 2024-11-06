Шматок торта з весілля королеви Великої Британії Єлизавети II продали за $2 825

Шматочок весільного торта з весілля королеви Великої Британії Єлизавети II і принца Філіпа, яке відбулося 77 років тому, продали на аукціоні за $2 825.

Про це повідомляє BBC.

Ідеться про шматочок торта, який Єлизавета II подарувала економці в палаці Холірудхаус в Единбурзі міс Полсон на знак подяки за те, що та придбала молодятам «чудовий» десертний сервіз.

Шматок торта знайшли в коробці, разом з ним там був лист від королеви, датованим листопадом 1947 року.

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«Я і мій чоловік глибоко зворушені тим, що ви зробили нам такий чудовий весільний подарунок. Ми обоє зачаровані ним; я знаю, що різноманітні квіти та красиве забарвлення викликатимуть велике захоплення у всіх, хто це побачить», — йшлося в листі.

Шотландська сімʼя пані Полсон звʼязалася з аукціоністами на початку цього року. Початкова ціна на шматок торта з королівського весілля 77-річної давності становила $642, проте майже в 4,5 раза дорожче його телефоном придбав чоловік з Китаю.