Термін підготовки в навчальних центрах ЗСУ з 1 листопада збільшили до 45 діб

З 1 листопада навчальні центри всіх складових Збройних сил України перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця замість 30 днів, як було раніше.

Про це Укрінформу повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк.

«Таке рішення затверджено головнокомандувачем ЗС України з огляду на поточні результати роботи, що нині триває на базі чотирьох ключових військових навчальних центрів. До пілотного проєкту, що був розроблений Головним управлінням доктрин і підготовки ГШ ЗСУ (J7), залучено приблизно 500 новобранців», — сказав він.

За словами Палагнюка, час навчання збільшують у рамках програми «Збереження життя військовослужбовців», метою якої є вдосконалення підготовки українських захисників.

«Нарощення базової загальновійськової підготовки передбачає збільшення тривалості програм вогневої підготовки, домедичної практики та багатьох додаткових ввідних курсів. Швидкі зміни зумовлені практичним запитом військових частин, що виконують бойові завдання на фронті», — додав начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу.

Він уточнив, що нова базова програма збільшилася загалом на 78 годин. Зокрема, вогневу підготовку збільшили на 33 години, а кількість навчальних вправ зросла із 23 до 45.

«Додаткова практика також стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БпЛА та РЕБ, військової топографії, технології війни, заходів бойового досвіду, знань і навичок застосування колективної зброї тощо», — додав Палагнюк.