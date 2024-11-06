Світові лідери вітають Трампа з перемогою на виборах у США. Привітала й Україна

Світові лідери вітають республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. На його перемогу вже відреагував і президент України Володимир Зеленський.

Першими Трампа привітали президент Сальвадору Найїб Букеле, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, канцлер Австрії Карл Нехаммер і президент Сербії Александар Вучич.

«Найбільший камбек у політичній історії США! Вітаю президента Дональда Трампа з його колосальною перемогою. Дуже потрібна перемога для світу!» — написав угорський премʼєр.

До привітань долучилися ще два лідери — президент Франції Емманюель Макрон і премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Макрон написав, що «готовий працювати разом із повагою та амбіціями», а Нетаньягу звернувся до Трампа та його дружини Меланії не тільки від свого імені, але й від імені своєї дружини Сари.

«Ваше історичне повернення в Білий дім відкриває новий початок для Америки, це потужне підтвердження прихильності до великого союзу між Ізраїлем і Америкою», — написав Нетаньягу.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цінує прихильність Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах — і сподівається, що це наблизить справедливий мир в Україні.

Також Зеленський додав, що розраховує на подальшу двопартійну підтримку України у США. Попередньо, в обох палатах Конгресу більшість здобули республіканці.

Крім того, Трампа вже привітали президент Литви Гітанас Науседа і президент частково визнаної держави Косово Вйоса Османі.

Сам Трамп уже звернувся з промовою до своїх прихильників у Флориді, в якій оголосив про свою перемогу на виборах і назвав себе «47-м президентом США». Наразі Трамп набрав необхідні 270 голосів виборщиків лише за підрахунком прореспубліканського телеканалу Fox. Інші американські медіа, зокрема CNN і Associated Press, дають інші дані — там у Трампа 266 і 267 голосів відповідно.