Біткоїн оновив історичний максимум на тлі можливої перемоги Трампа

Біткоїн встановив новий історичний максимум у розпал президентських виборів у США. Інвестори прогнозують перемогу республіканця Дональда Трампа.

Про це пише Axios.

За даними Coindesk, на піку біткоїн коштував $74,9 тисячі. Decrypt із посиланням на дані CoinGecko називає нижчий показник — $74,5 тисячі. Востаннє вартість біткойна встановлювала історичний максимум 14 березня 2024 року, піднявшись до $73,7 тисячі.

Курс біткоїна зростав до наближення американських виборів. На це значною мірою вплинуло те, що Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною — в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

За прогнозами американської газети The New York Times, шанси на перемогу Трампа — 89%. А Washington Post прогнозує Трампу від 235 до 327 голосів Колегії виборщиків, тоді як Гарріс — від 211 до 303. Щоб стати президентом, треба 270 голосів.