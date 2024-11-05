В Україні відновлюють державний контроль за якістю ліків

Уряд відновить державний контроль за якістю лікарських засобів, а також за дотриманням ліцензійних умов виробництва, торгівлі та імпорту лікарських засобів з 1 січня 2025 року.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні зміни внесли до постанови Кабміну від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».

Зміни передбачають державний нагляд за дотриманням вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ.

Крім цього, контроль відновлять за розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.

Відновиться також державний нагляд за дотриманням ліцензійних умов виробництва лікарських засобів, гуртової та роздрібної торгівлі та імпорту (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою КМУ від 30 листопада 2016 року № 929.