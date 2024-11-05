У Генштабі пояснили, чому під час повітряних тривог змінюється час і геолокація на пристроях

Під час відбиття повітряних атак російської армії українські бійці використовують засоби радіоелектронної боротьби. Деякі з них стають причиною того, що на пристроях цивільних громадян автоматично змінюється час і геолокація.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові, щоб підвищити ефективність впливу засобів радіоелектронної боротьби на противника, застосовують засоби підміни координат супутникової навігації GPS.

У Генштабі рекомендують громадянам вимкнути на пристроях автоматичне уточнення часу та враховувати, що під час повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися.

Відтоді, як восени росіяни посилили нічні повітряні атаки на Україну, у громадян майже щоночі збивається на пристроях час та геолокація. Особливо на такі збої скаржаться кияни.